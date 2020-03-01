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sahasında Akhisarspor’a kaybetti! Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor

1. ’de kötü günler geçiren , sahasında Akhisarspor’u ağırladı. Ev sahibi takım, sahadan yenik ayrıldı ve 16 puanla son sırada kaldı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:41 ABONE OL
Eskişehirspor sahasında Akhisarspor’a kaybetti! Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor

Ekonomik olarak çok sıkıntılı günler geçiren, puan silme küme düşürülme gibi cezalarla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşayan Eskişehirspor'da kötü günler devam ediyor. TFF 1. Lig'de haftaya 16 puanla son sırada giren Eskişehirspor, hanesine puan yazdıramadı. Akhisarspor'u ağırlayan Eskişehirspor, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Akhisarspor, aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Erhan Çelenk ve 39. dakikada Onur Ayık'tan geldi. Eskişehirspor'un tek golü ise 79. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti.

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Eskişehirspor sahasında Akhisarspor’a kaybetti! Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor
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