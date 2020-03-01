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, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı

İspanya La Liga'nın 26. hafta karşılaşmasında , sahasında 'yı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı için büyük önem arz eden karşılaşmada Real Madrid, güçlü rakibini devirerek puan avantajını kendi lehine çevirmek istiyor. La Liga'da son beş karşılaşmasında sadece bir yenilgi alan Barcelona da, 'da gülen taraf olmak için sahada yer alacak. Tüm dünyadan da naklen takip edilecek El Clasico yaklaştıkça, 'Real Madrid Barcelona , hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? El Clasico'nun muhtemel 11'leri, canlı yayın kanalı ve tüm bilgileri haberimizde!

Giriş Tarihi: 1.3.2020 15:49 ABONE OL
Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Barcelona El Clasico maçı canlı yayın kanalı

İspanya La Liga'nın 26. hafta karşılaşmasında El Clasico derbisi oynanacak. 53 puanla 2. sırada olan Real Madrid, 55 puanla 1. sırada bulunan Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında bulunan her iki ekip de rakibini devirerek El Clasico'dan 3 puanla ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Levante engeline takılarak puan kaybeden Real Madrid, ezeli rakibini kendi seyircisi önünde devirerek liderlik koltuğuna oturmak için sahada yer alacak. Deplasman ekibi Barcelona'da da Quique Setién'in öğrencileri Santiago Bernabéu Stadyumu'ndan zaferler ayrılmak istiyor.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

orlu geçmesine kesin gözüyle bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Real Madrid Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Haberimizin detaylarından, Real Madrid Barcelona El Clasico maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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