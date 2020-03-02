IFAB elle oynama kuralında değişiklik yapacak

IFAB'ın 134. genel kurul toplantısı, Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yapıldı. Toplantının ana maddeleri maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren futbolcular, VAR, elle oynama ve ofsayt pozisyonları olarak açıklandı.

KISA KOLLU TİŞÖRT MODELİ

Genel kurulun en önemli maddelerinden biri özellikle ceza alanı içinde penaltıya sebebiyet veren elle oynama kuralının belirsizliğiydi. Yeni kuralla bu belirsizlik ortadan kaldırılacak. 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak değişiklikle, kısa kollu tişörtün kol uzunluğu kadar olan kısım elle oynama sayılmayacak.





DEĞİŞİKLİK ZORUNLU OLACAK

Maç sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

MİLİMETRİK OFSAYT TARTIŞMALARI

VAR'ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi.

VAR öncesi yardımcı hakemlere 'Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın' talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.

ARSENE WENGER'İN 'BOŞLUK' ÖNERİSİ

FIFA Başkanı Infantino ile birlikte toplantıya katılan FIFA Global Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in 'daylight' önerisi toplantıya damga vurdu.

Toplantı sırasında VAR ile gözle görülemeyen ofsayt kararlarını eleştiren Wenger, 'daylight' yani 'boşluk' önerisini sundu.

Wenger'e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger'in önerisini FIFA Başkanı Infantino'dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.