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Son dakika: 'de 'ın ardından yardımcılarıyla da yollar ayrıldı! Takımın başında o isimler olacak...

'den üst üste son dakika haberleri geliyor! 'de alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Şubat ayında çıktığı 5 maçtan yalnızca 2 puan alabilen sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal'ın ardından 3 isimle daha yolların ayrıldığı öğrenildi...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından yardımcılarıyla da yollar ayrıldı! Takımın başında o isimler olacak...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı. Ersun Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.

Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de takıma antrenmanı Fatih ve Zeki hoca yaptıracak.

Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi. Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri Kadıköy'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından yardımcılarıyla da yollar ayrıldı! Takımın başında o isimler olacak...
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