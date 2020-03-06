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'de şok gelişme! ...

'de yönetimin ve camianın üstüne titrediği konusunda istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın dev kulüplerinin listesinde olan Ömer Faruk'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve ailesinin 'ya taşınacağı için kafasının karıştığı öğrenilirken 'in genç yıldız adayıyla ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 15:01 ABONE OL
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ömer Faruk Beyaz...

Ömer Faruk Beyaz'ın ikinci bir Merih Demiral vakası olabileceği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

Geleceğin yıldızı olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı. 16 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında önemli bir yer tutarken, Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih gibi Alman futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Inter, Barcelona, Real Madrid, Juventus'un da ilgisi bulunuyor.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın da Merih Demiral gibi elden kaçabileceği spor dünyasında çok sık konuşuluyor.

AİLESİ TAŞINACAĞI İÇİN MUTSUZ
Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra çok fazla süre alamayan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 yılının haziran ayından sonra erecek. Ailesinin Almanya'ya taşınacak olması ve görev alamamasından dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Beyaz'a dünyanın önde gelen kulüpleri menajerler aracılığı ile teklif yaptı.

İKİNCİ MERİH VAKASI OLABİLİR
Sarı-lacivertli formayı giyemediği için mutsuz oluğu belirtilen Ömer Faruk'un daha önce kulüp altyapısında yetişen ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral gibi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.

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Fenerbahçe'de şok gelişme! Ömer Faruk Beyaz...
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