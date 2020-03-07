Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK engelini de aşarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Sumudica'nın öğrencileri ise zorlu rakibini yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak olan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadeleyi beIN SPORTS HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor ile Gazientep FK daha önce 4 kez karşılaştı. 1'i Süper Lig, 3'ü ise Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçtan Trabzonspor 3 kez galip ayrılırken, 1 mücadele ise berabere bitti. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Ev sahibi Gaziantep'te Muğdat ve Jefferson'un durumları maç saatinde belli olacak. Trabzonspor'da ise kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sakatlıktan yeni çıkan Pereira'yı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, TOSCA, MORAIS, KANA-BIYIK, GÜRAY, SOUSA, MAXIM,KAYODE, TWUMASI.

TRABZONSPOR: UĞURCAN, KAMİL, DA COSTA, CAMPI, NOVAK, SOSA, MIKEL, EKUBAN, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH.

