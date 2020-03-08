Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında. Son 8 maçını kazanarak önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek zirve yarışındaki önemli bir virajı dönmek istiyor. Önce Alanyaspor ardından Ankaragücü'nü yenerek yarıştan kopmayan ev sahibi ise Galatasaray'ın serisini sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'un Gaziantep deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından iki takım da galibiyet parolasıyla sahada olacak. Fatih Terim'in önderliğindeki Galatasaray 48 puanla üçüncü, Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise aynı puanla dördüncü durumda.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

*Galatasaray'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, rakibiyle daha önce oynadığı 11 iç saha karşılaşmasında elde ettiği toplam galibiyet sayısını son üç sezonda eşitlemek için sahaya çıkıyor (3G 4B 4M).

*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, rakibini en son 2014/15 sezonunda iki kere yenebilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan tek takım olan Sivasspor (9G 3B), aynı zamanda kalesinde en az gol gören ekip konumunda (7).

*Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Galatasaray, sezonun ilk sekiz dış saha maçının sadece ikisini kazanabilmişti. Sarı kırmızılı ekip, Ocak 2012'den bu yana aynı sezon içinde dört maçlık seri yakalayamıyor.

*Süper Lig'de çıktığı son 27 maçta da rakip filelere gol gönderen Sivasspor (toplam 53), bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi.

*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan Mert Hakan Yandaş, daha önceki 14 karşılaşmada rakip fileleri sadece bir kez havalandırabilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de 11 gol kaydeden Mustapha Yatabare, daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısına ulaştı (2018/19'da 5 & 2017/18'de 6).

*Galatasaray formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında yedi gol kaydeden Radamel Falcao, son iki dış saha karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı (vs Konyaspor & Fenerbahçe).

*Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e rakip olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Rıza Çalımbay (1G), tek galibiyetini 2002/03 sezonunda deplasmanda aldı (Galatasaray 0-1 Denizlispor).

*Sivasspor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Terim (2G), bu iki yenilgiyi son iki sezonda aldı (1-2 & 3-4).