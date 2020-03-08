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Sivas'ta taraftarını çıldırtan pozisyon!

'in 25'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken 54'üncü dakikada Sivassporlu , Seri'nin müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'a giden penaltı noktasını gösterdi. Bu karar Galatasaraylı futbolcuları ve taraftarı adeta çıldırttı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 20:31 ABONE OL
Sivas'ta Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon!

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor'un atak geliştirdiği sırada Michael Seri, havadan gelen topu uzaklaştırmak isterken Fernando'ya müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Atilal Karaoğlan, pozisyonla ilgili olarak Kalkavan'ı uyardı. Kenara giderek pozisyonu izleyen Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararının ardından Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Mete Kalkavan'ın bu kararı sosyal medyada da çok konuşuldu. Galatasaray taraftarı penaltı kararının doğru olmadığı gerekçesiyle maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Sivasspor taraftarından Mehmetçik temalı koreografi

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Sivas'ta Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon!
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