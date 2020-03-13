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’in karnesi! İşte rakamlar

, sarı-kırmızılıların başında ile bugüne kadar 31 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 7 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.3.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 11:02 ABONE OL
Fatih Terim’in Beşiktaş karnesi! İşte rakamlar

Süper Lig'de pazar günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

66 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 62 karşılaşmada ise 23 galibiyet alırken, 16 kez de mağlup oldu. 23 maç ise berabere sona erdi. Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3

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Fatih Terim’in Beşiktaş karnesi! İşte rakamlar
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