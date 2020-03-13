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Son dakika haberi: Serie A’da paniği! Genç yıldızda tespit edildi…

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ölümcül enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri ardı ardına gelirken salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan ’da ölü sayısı 1266’ya ulaştı. dünyasının en önemli liglerinden olan ’da da önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Ligde forma giyen Juventuslu Daniele Rugani ve Sampdoria takımından 4 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığının açıklanması sonrasında, ajanslara gelen yeni bilgilere göre bir dönem Fatih Terim’in de teknik direktörlüğünü yaptığı Fiorentina takımının genç yıldızına yapılan testler sonucu (Kovid-19) tespit edildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.3.2020 00:40 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 00:40 ABONE OL
Son dakika haberi: İtalya Serie A’da corona virüsü paniği! Genç yıldızda koronavirüs tespit edildi…

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya üzerinde pek çok ülkeye hızla yayılarak ölümlere sebep olan (Kovid-19) enfeksiyonuna ilişkin spor dünyasında da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. dünyasının en prestijli takımlarını bünyesinde barındıran Serie A'da mücadele eden takımlarda oynayan futbolcularda peş peşe tespit edilmesi nedeniyle panik havası hakim. Ligde Juventus takımında forma giyen Daniele Rugani ile Sampdoria takımında forma giyen 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından gelen son dakika haberine göre Fiorentinalı o yıldız oyuncunun da ölümcül enfeksiyona yakalandığı açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: İtalya Serie A’da corona virüsü paniği! Genç yıldızda koronavirüs tespit edildi…
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