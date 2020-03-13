Son dakika haberi: İtalya Serie A’da corona virüsü paniği! Genç yıldızda koronavirüs tespit edildi…

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya üzerinde pek çok ülkeye hızla yayılarak ölümlere sebep olan coronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna ilişkin spor dünyasında da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Futbol dünyasının en prestijli takımlarını bünyesinde barındıran İtalya Serie A'da mücadele eden takımlarda oynayan futbolcularda peş peşe corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle panik havası hakim. Ligde Juventus takımında forma giyen Daniele Rugani ile Sampdoria takımında forma giyen 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından gelen son dakika haberine göre Fiorentinalı o yıldız oyuncunun da ölümcül enfeksiyona yakalandığı açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…