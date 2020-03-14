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hapishane turnuvasında şov yaptı!

Futbolu bıraktıktan sonra zor günler yaşayan Brezilyalı efsane , sahte pasaportla yakalandığı 'da tutuklanmıştı. Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishanede bir turnuvasına katıldı ve sona eren mücadelede 5 gol 6 asist yaptı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 11:45 ABONE OL
Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı!

Geçtiğimiz hafta Paraguay'da sahte pasasport ve evraklarla yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ronaldinho, hapishanede düzenlenen futbol turnuvasına katıldı.

Efsane Brezilyalı futbolcunun takımı karşılaşmadan 11-2 galip ayrılırken, maça beklendiği gibi Ronaldinho damga vurdu. Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde futbol tarihinin en iyileri arasına adını yazdıran Ronaldinho, atılan 11 golün tamamına katkı yaptı.

5 gol 6 asist yaparak takımına kupayı getiren Ronaldinho'nun maçına dair fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor

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Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı!
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