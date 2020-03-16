Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para

Paraguay'da sahte pasaportla ülkeye girmek ve sahte evrak düzenlemek suçlarından tutuklanan Ronaldinho'nun tutukluluk durumunda yeni gelişmeler var.

Brezilyalı eski futbolcuya pasaportu sağlayan kadının evine baskın yapıldı. Dalia Lopez isimli kadının evinde, üzerinde Ronaldinho'nun fotoğrafının olduğu toplar ele geçirildi. Topların üzerindeki Ronaldinho fotoğrafıyla, pasaportta yer alan fotoğrafın aynı olması ise dikkat çekti.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, sahte pasaportlar için 18 bin dolar ödeyen Ronaldinho'nun, serbest kalmak için ise 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Daha önce şartlı tahliye için kefaret bedeli olarak 800 bin euro öneren Ronaldinho'nun avukatının, bu rakamı 1.5 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Ronaldinho cephesinden yapılan bu teklif henüz bir cevap gelmezken, Brezilyalı ismin haber beklediği ifade ediliyor.