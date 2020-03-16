Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para

'nun serbest kalmak için teklif ettiği para

Sahte pasaportla yakalandığı 'da tutuklanan dünyaca ünlü yıldız , 6 ay hapis cezası almıştı. ve 'nın eski efsanesi, serbest kalmak için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı. Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde bulunan Ronaldinho'nun olmak için 1.5 milyon euro kefaret ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 22:10 ABONE OL
Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para

Paraguay'da sahte pasaportla ülkeye girmek ve sahte evrak düzenlemek suçlarından tutuklanan Ronaldinho'nun tutukluluk durumunda yeni gelişmeler var.

Brezilyalı eski futbolcuya pasaportu sağlayan kadının evine baskın yapıldı. Dalia Lopez isimli kadının evinde, üzerinde Ronaldinho'nun fotoğrafının olduğu toplar ele geçirildi. Topların üzerindeki Ronaldinho fotoğrafıyla, pasaportta yer alan fotoğrafın aynı olması ise dikkat çekti.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, sahte pasaportlar için 18 bin dolar ödeyen Ronaldinho'nun, serbest kalmak için ise 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Daha önce şartlı tahliye için kefaret bedeli olarak 800 bin euro öneren Ronaldinho'nun avukatının, bu rakamı 1.5 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Ronaldinho cephesinden yapılan bu teklif henüz bir cevap gelmezken, Brezilyalı ismin haber beklediği ifade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA