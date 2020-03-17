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! Futbol Federasyonu Başkanı coronavirüse yakalandı! Olimpiyatların kilit ismiydi...

ile ilgili bir haberi de 'dan geldi. Japonya Futbol Federasyonu Başkanı 'nın coronavirüse yakalandığı açıklandı. Tashima olimpiyatlar için ilit öneme sahip isimler arasında yer alıyordu. Japonya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği de yapan Tashima'nın durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 15:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Japonya Futbol Federasyonu Başkanı coronavirüse yakalandı! Olimpiyatların kilit ismiydi...

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklandı.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklandı. 28 Şubat'tan bu yana iş seyahatinde olduğu öğrenilen Tashima'nın ilk olarak Belfast'ta bulunduğu, 2 Mart'tan itibaren 2023 Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bir sunum yapmak üzere UEFA toplantısı için Amsterdam'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Tashima'nın 3 Mart'ta ise UEFA'nın genel kurul toplantısına katıldığı ifade edildi. 8 Mart'ta Japonya'ya dönmeden önce son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Tashima, ülkeye döndükten sonra korona virüsü belirtileri gösterdi. Uygulanan testin ardından Tashima'nın korona virüs taşıdığı anlaşıldı.

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OLİMPİYATLARIN KİLİT ADAMI

Japonya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Tashima, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Tashima'nın korona virüse yakalanmasının, iptali gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceği konusunda olumsuz bir kamuoyu algısı oluşturması bekleniyor.

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