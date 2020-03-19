Sergen Yalçın ne derse o!

Beşiktaş, yeni sezon ile ilgili stratejisini belirledi. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan asbaşkan Emre Kocadağ şu ifadeleri kullandı: Transferde iki kriterimiz var. Bunlardan birincisi hocamızın isteğinin olması. Asla Sergen Yalçın'ın isteği dışında bir görüşmemiz olmayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularımızla ilgili olarak öncelikle hocamızdan rapor bekliyoruz. Henüz bu rapor bize gelmedi. Sergen hocanın kalmasını talep ettiği futbolcularla görüşme sağlayacağız.



ŞU AN MAAŞ YÜKÜMÜZ ÇOK FAZLA

İkinci kriter ise federasyondan tarafımıza verilecek bütçe. Şu an maaş yükümüz fazla ve federasyon yeni sezon için bütçesini bize ilettiğinde neler yapabileceğimize bakacağız, bu bizim açımızdan çok önemli, önümüzü o şekilde göreceğiz. Bize sunulacak bütçe şartları içerisinde yeni sözleşmeler ve transfer hamleleri yapabiliriz. Şartlarımıza uyan isimlerle devam edip, uymayanlarla yolları ayırmak zorunda kalacağız. Henüz federasyon açıklamamışken bu konuda adım atamayız.



DORUKHAN'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Bizimle 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor. Dorukhan Beşiktaş'ta kalmayı, biz de onun kulübümüzde devam etmesini istiyoruz. İki taraf adına da konuşmam gerekirse sözleşme imzalama konusunda istekliyiz. Asgari müşterekte buluşarak görüşmelerimizden sonuç alacağımızı ve sözleşme imzalayacağımızı düşünüyorum.

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