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'in ertelenmesi sonrası 'den flaş öneri

Futbol yorumcusu , Türkiye genelinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, 'in kalan bölümü için çarpıcı bir öneride bulundu. İşte Dilmen'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 21:30 ABONE OL
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş öneri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının 191'e ulaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Futbol yorumcusu bu kararın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in ertelenmesi sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş öneri
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