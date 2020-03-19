Süper Lig'in ertelenmesi sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş öneri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının 191'e ulaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen bu kararın ardından değerlendirmelerde bulundu.