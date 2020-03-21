Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Erkek Basketbol A Takımı'nda yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlandığını açıklamıştı.

Akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklama ile hastanede Kovid-19 şüphesiyle detaylı olarak değerlendirilen oyunculaRa gereklü tüm tahlil ve tetkiklerin yapıldığı ve test için alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

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"HASTANEDE YATMALARINI GEREKTİRECEK BİR KLİNİK TABLO SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.

Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.

Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır."

Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye — Ersun Yanal (@ersunyanal) March 21, 2020

ERSUN YANAL'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu. EvdeKal etiketini kullanan Yanal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim."

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