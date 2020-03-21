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ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 670'i bulurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu geçtiğimi günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'de futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelendiğini açıklamıştı. 'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Kulüpler Birliği Başkanı konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 22:24 ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına kalan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. Kovid-19 tehdidi sebebiyle Türkiye'deki bütün spor müsabakaları da ileri bir tarih ertelenmiş durumda. Özellikle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu olmuşken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT Spor'a konuşan Mehmet Sepil konuyla ilgili olarak, "Süreç, öngörülerimizi yönlendirecek. Bizim önerimiz 17 Nisan'da ligin başlaması yönünde. Süreci yakından takip edeceğiz. Sayın Bakanımız federasyonlara, 'Her türlü senaryoya karşı öneri getirin' dedi. Şu an ligleri ne zaman bitiririz onu konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İN MUHTEMEL BAŞLAMA TARİHLERİ

  • 17 Nisan
  • 24 Nisan
  • 1 Mayıs
  • 8 Mayıs
  • 15 Mayıs
  • 22 Mayıs
  • 29 Mayıs
  • 5 Haziran
  • 12 Haziran
  • 19 Haziran
  • 26 Haziran
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi
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