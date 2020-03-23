Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Türkiye'de de ortaya çıkan corona virüsü salgını spor camiandan da bazı isimlere bulaştı. Fenerbahçe Basketbol takımında bazı oyunculardan gelen üzücü haberin ardından Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan da üzen haber geldi. Galatasara'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs (kovid – 19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Albayrak'ın durumunun iyi olduğunu ve tedavisine başlandığını öğrenildi. Peki, corona virüsü olan Abdurrahim Albayrak ve Şükran Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE ŞÜKRAN ALBAYRAK'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor… Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte tüm detayar;