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kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

11 Mart’ta Türkiye’de ilk kez görüldüğü açıklanan corona virüs (kovid 19) salgını spor camiasından da bazı isimlere bulaşmıştı. Bir üzücü haber de Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı ’tan geldi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif olduğunu belirtildi. Öte yandan Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da corona virüsü salgınına yakalandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli, kimdir gibi sorular sorulmaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 13:51 ABONE OL
Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Türkiye'de de ortaya çıkan corona virüsü salgını spor camiandan da bazı isimlere bulaştı. Fenerbahçe Basketbol takımında bazı oyunculardan gelen üzücü haberin ardından Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı 'tan da üzen haber geldi. Galatasara'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs (kovid – 19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Albayrak'ın durumunun iyi olduğunu ve tedavisine başlandığını öğrenildi. Peki, corona virüsü olan Abdurrahim Albayrak ve Şükran Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE ŞÜKRAN ALBAYRAK'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor… Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte tüm detayar;

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Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
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