Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de de corona virüsü testi pozitif sonuçlanmıştı. Fatih Terim'in doktoru İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih Terim'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in durumunun iyi olduğunu ifade eden Kocatürk'ün açıklamaları:

"Fatih Terim'in durumu inşallah böyle devam eder."Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi"

GALATASARAY'A TALİH KUŞU!