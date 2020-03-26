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'in doktorundan açıklama!

'da 2. Başkan 'ın ardından 'in de de corona virüsü testi pozitif sonuçlanmıştı. Fatih Terim'in doktoru Başkanı Prof. Dr. , Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:24 ABONE OL
Fatih Terim'in doktorundan açıklama!

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de de corona virüsü testi pozitif sonuçlanmıştı. Fatih Terim'in doktoru İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih Terim'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in durumunun iyi olduğunu ifade eden Kocatürk'ün açıklamaları:
"Fatih Terim'in durumu inşallah böyle devam eder."Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi"

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Fatih Terim'in doktorundan açıklama!
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