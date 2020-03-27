Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor
Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu corona virüsü test sonucunu açıkladı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son durumunu açıkladı