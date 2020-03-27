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antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen ara sırasında 'de video kamera sistemiyle antrenmanlar sürüyor. Teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygulayan futbolcular, çalışmalara video kamera sistemiyle aynı anda başlıyor.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 23:16 ABONE OL
Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor

Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor

Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

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Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor
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