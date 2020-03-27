İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı

Dünyanın 1 numaralı gündemi corona virüsü salgını. Avrupa'da İtalya başta olmak üzere İspanya, İngiltere ve Fransa da salgından fazlasıyla etkilendi.

Corona virüsünün spor camiasına da büyük zararları oldu. Süper Lig'in de içinde olduğu birçok lig askıya alınmış durumda. Geleceği belirsizliğini koruyan bir başka lig ise Premier Lig.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi. Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

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