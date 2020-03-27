Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı

'de ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı

Tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi 'de de ligler askıya alınmıştı. İlk etapta 4 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan 'in daha sonra ise 'dan önce başlamayacağı duyuruldu. Premier Lig yönetimi, ve Profesyonel Futbolcular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, ligin 'güvenli ve şartlar elverişli olduğunda' yeniden başlamasına karar verildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 21:29 ABONE OL
İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı

Dünyanın 1 numaralı gündemi corona virüsü salgını. Avrupa'da İtalya başta olmak üzere İspanya, İngiltere ve Fransa da salgından fazlasıyla etkilendi.

Corona virüsünün spor camiasına da büyük zararları oldu. Süper Lig'in de içinde olduğu birçok lig askıya alınmış durumda. Geleceği belirsizliğini koruyan bir başka lig ise Premier Lig.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi. Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Niasse'ın hareketi İngiltere'de olay oldu! Corona virüsü... Jürgen Klopp: Bir anda ağlamaya başladım Pep Guardiola'dan corona virüsü ile mücadele için dev bağış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA