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: Bir anda ağlamaya başladım

Liverpool Teknik Direktörü , Liverpool ile özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin girişinde, sağlık çalışanlarına destek amacıyla söylendiği görüntüleri görünce duygularına hakim olamadığını açıkladı ve "Bu insanlar sadece çalışmıyorlar, ayrıca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarını tehlikeye atarak hasta insanlara yardım ediyorlar" dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:33 ABONE OL
Jürgen Klopp: Bir anda ağlamaya başladım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Alman teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce tanık olmadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

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Kendisinin iyi olduğunu ancak etrafında olup bitenlerden endişe duyduğunu kaydeden Klopp, "Dışarıya ne kadar az insan çıkarsa hastalığa yakalanan kişi sayısı o kadar az olacak. Şu anda başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Disiplinli olmalıyız ve insanlarla aramızdaki fiziksel mesafeyi korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Klopp, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin girişinde içeride çalışan personele destek için Liverpool'la özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiği anlara ait videonun kendisine gönderildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir olaydı, bir anda ağlamaya başladım. Bu insanlar sadece çalışmıyorlar, ayrıca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarını tehlikeye atarak hasta insanlara yardım ediyorlar. Onlara daha fazla hayranlık ve minnet duyamazdım."

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Jürgen Klopp: Bir anda ağlamaya başladım
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