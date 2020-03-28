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Fenerbahçeli 'in radarına girdi

'nin sezon başında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nden 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 'a, Alman devi talip oldu.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:22 ABONE OL
Fenerbahçeli Altay Bayındır Bayern Münih'in radarına girdi

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi. Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın de yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor

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Fenerbahçeli Altay Bayındır Bayern Münih'in radarına girdi
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