Son dakika haberi... Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in son durumu

Coronavirüs tedavisi kapsamında hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi. Terim'in durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bir süredir Coronavirüs tedavisi görüyordu.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ GÖREN FATİH TERİM TABURCU OLDU! | VİDEO

İşte ayrıntılar;

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden tedavi edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8'inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Terim'in tedavi gördüğü Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

8. GÜNÜYDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8'inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Terim'in tedavi gördüğü Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Terim'in durumuna ilişkin yapılan son dakika açıklaması;

SON DAKİKA: GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu Twitter'dan paylaşırken şu sözleri kullandı;

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.