Recep Niyaz, Fenerbahçe sözlerine açıklık getirdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen Recep Niyaz, ligin 25. haftaısnda eski takımı Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-2'lik beraberlikle sonra eren karşılaşmanın ardından söylediği "Çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ajansspor'a konuşan Recep Niyaz şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUM"

Kesinlikle yanlış anlaşılma oldu. Fenerbahçe'de bulunduğum süreç ya da sonrasında hiçbir zaman kötü düşüncem olmadı. Fenerbahçe gibi bir camiayı karşıya alma düşüncem söz konusu bile değil. Orada sadece altyapıda geçirdiğim süreçten bahsettim. Orada doğru olanı söylemek istedim.

Fenerbahçe A Takımı'nda Denizlispor'dan çok daha fazla zaman geçirdim. Böyle de söyleyebiliriz. Fenerbahçe dahil tüm takımlara sonuna kadar saygı duyuyor ve orada geçirdiğim dönem için kendimle gurur diyorum. Genç bir yaşta çok büyük bir camiada çok büyük isimlerle oynadım. Benim için ayrı bir yere sahip. Yanlış anlaşılan bir durum oldu.

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