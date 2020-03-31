SON DAKİKA: Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut’tan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında iddiaları böyle yanıtladı…

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda anlaşılarak takımın başına getirilen Ersun Yanal ile yaşanılan 54 maçlık serüvenin sonunda yolların ayrılmasının arından teknik direktör bazında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübe gönül veren taraftarların yanı sıra tüm futbolseverlerin de merakla takip ettiği teknik direktör arayışında pek çok isim iddia edilirken son olarak Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut gündeme gelen isim oldu. Tüm bu söylentilerin ardından Erol Bulut katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe iddialarıyla ilgi açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un son dakika açıklamalarından ayrıntılar…