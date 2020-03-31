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SON DAKİKA: teknik direktörü ’tan açıklaması! Canlı yayında iddiaları böyle yanıtladı…

Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda anlaşmaya varılarak futbol takımının başına getirilen ile yolların ayrılmasının ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm sporseverlerce merak edilirken, pek çok isimle anılan takımda son olarak halen ’da olarak görev yapan gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından bir canlı yayına katılan Erol Bulut, Fenerbahçe’yle ilgili hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut’tan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında iddiaları böyle yanıtladı…

'de Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda anlaşılarak takımın başına getirilen ile yaşanılan 54 maçlık serüvenin sonunda yolların ayrılmasının arından bazında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübe gönül veren taraftarların yanı sıra tüm futbolseverlerin de merakla takip ettiği teknik direktör arayışında pek çok isim iddia edilirken son olarak teknik direktörü gündeme gelen isim oldu. Tüm bu söylentilerin ardından Erol Bulut katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe iddialarıyla ilgi açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un son dakika açıklamalarından ayrıntılar…

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SON DAKİKA: Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut’tan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında iddiaları böyle yanıtladı…
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