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Son dakika haberi | taburcu oluyor!

'da corona virüsü tedavisi gören ikinci başkan , taburcu olacağını açıkladı. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 16:58 ABONE OL
Son dakika haberi | Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor!

Galatasaray'a corona virüsü konusunda müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Fatih Terim taburcu olduktan sonra Yusuf Günay'ın da evine çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği Abdürrahim Albayrak da hastaneden taburcu oluyor.

ALBAYRAK AÇIKLADI

Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."



OĞLU DA TABURCU EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Albayrak'ın büyük oğlu Hikmet Albayrak da corona virüsü testi pozitif çıktığı için süre hastanede tedavi görmüş, ardından taburcu edilmişti.

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Son dakika haberi | Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor!
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