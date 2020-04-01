Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne (Covid-19) karşı Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu. Kaptan Emre Belözoğlu sağlık personeline teşekkür ederken "Unutmayalım; sen, ben, biz, hep birlikte başaracağız" mesajına yer verildi.

AA Futbol Giriş Tarihi: 1.4.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 20:24 ABONE OL