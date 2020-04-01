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Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne (Covid-19) karşı Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu. Kaptan Emre Belözoğlu sağlık personeline teşekkür ederken "Unutmayalım; sen, ben, biz, hep birlikte başaracağız" mesajına yer verildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 20:24 ABONE OL
Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

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Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı
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