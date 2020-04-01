Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen'den örnek davranış!
Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.
Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.EROL BULUT'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI! "EVET HAZIRIM" CORONA VİRÜSÜNDEN BİR KÖTÜ HABER DAHA! BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY...