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'de flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada , gelecek sezon için çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik direktör sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, kiralık olarak takımda forma giyen Simon Falette'in sözleşmesini de feshetmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:52 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.



Avrupa'da pek çok takım sezonu kendileriyle tamamlayamayacak kiralık oyuncularının sözleşmelerini feshetmeye başladı. Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
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