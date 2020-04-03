Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen'den Galatasaray itirafı!

'den itirafı!

1'de Lille formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve iyi bir performans ortaya koyan 'den itirafı geldi. Drogba'dan dolayı Galatasaray'a sempati duyduğunu belirten Osimhen, "'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:39 ABONE OL
Osimhen'den Galatasaray itirafı!

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'deki performansıyla dev takımların gözdesi haline gelen Osimhen'den Drogba itirafı geldi. Galatasaray'la ilgili konuşan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Drogba'yı örnek aldığını ve onu kopyalamak için Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'daki maçlarını sürekli izlediğini söyleyen Nijeryalı, "Belçika'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.

Galatasaray'da kiralık operasyonu! Lemina, Seri ve Onyekuru... Galatasaray aradığı sol beki PSG'de buldu! Kurzawa... Galatasaray'da 3 flaş ayrılık!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osimhen'den Galatasaray itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA