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Efsane futbolcu Xavi'den corona virüsüyle mücadele için dev bağış

Profesyonel kariyerinin büyük bölümünü 'da geçiren eski futbolcu , corona virüsüyle (Covid-19) mücadele amacıyla Barcelona Hastanesi'ne 1 milyon Avro yardımda bulundu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.4.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 20:11 ABONE OL
Efsane futbolcu Xavi'den corona virüsüyle mücadele için dev bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, corona virüsü (Covid-19) hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.

Barcelona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

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Efsane futbolcu Xavi'den corona virüsüyle mücadele için dev bağış
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