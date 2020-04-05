Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Takımdaki 30 yaş üstü isimlerin birçoğunu gönderip kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Cimbom, yaz transfer döneminde farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.

GELECEK VADEDEN OYUNCULAR ALINIP KİRALANACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar tıpkı Manchester City, Chelsea, Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Aslan oyuncu havuzunu genişletip, TFF'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Avrupa'nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Galatasaray bu isimlerin hem gelişimi hem de değerlenmesini için zemin hazırlayacak. Böylece düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyunculardan Galatasaray para kazanacak.

SEKIDIKA VE OZORNWAFOR ÖRNEĞİ

Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin bu stratejiyi uygulayacak olan Galatasaray aslında devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiraya yollayacaktı. Ancak istenen transferler olmayınca Sekidika elde tutulmuştu.

Yine yaz döneminde transfer edilen ve kiraya verilen Valentine Ozornvafor da bu düşünce çerçevesinde kadroya dahil edilmişti. Sarı-kırmızılılar hayata geçirdiği yeni transfer stratejisiyle beraber sürpriz hamlelerde de bulunacak fakat bu isimleri düzenli forma giyebilecekleri kulüplere hemen kiraya verecek.

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