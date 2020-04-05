Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine tepki!

Gaal'dan 'da liglerin tescil edilme talebine tepki!

Hollandalı teknik adam Louis Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki gösterdi. " maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor"

Giriş Tarihi: 5.4.2020 07:08 ABONE OL
Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine tepki!

Hollanda basınına açıklamada bulunan Van Gaal, "Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ajax'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız." şeklinde konuştu.

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA