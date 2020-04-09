Fenerbahçe'de Nabil Dirar indirimi kabul etti

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'nın hemen hemen tüm ligleri askıya alınmış durumda. Maçların oynanmaması nedeniyle birçok gelir kalemi sıfırlanan kulüpler, zorlu dönemden çıkmanın planlarını yapıyor.

Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe, diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'de yer alan habere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

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