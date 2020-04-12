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ile için kapışıyor!

çalışmalarını sürdüren , 'in raporu doğrultusunda Şilili 'i listesine aldı. 'nin de gündeminde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Seri ve Lemina'nın yeniden kiralanmasının zora girmesiyle böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 08:58 ABONE OL
Galatasaray ile Fenerbahçe Charles Aranguiz için kapışıyor!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Şilili futbolcu Charles Aranguiz, Galatasaray'ın da listesine girdi. Orta sahada alternatif arayışına giren sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşeceği öğrenildi.

Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan Galatasaray B planını devreye soktu. Takvim'de yer alan habere göre iki ismi de takımda tutması zor olan sarı-kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.

Fatih Terim'in kısa süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren Şilili yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.

YENİ TEKLİF YAPILDI
Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe Charles Aranguiz için kapışıyor!
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