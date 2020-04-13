Tamer Tuna: Bilim Kurulu gibi Futbol Kurulu lazım

ÖNCELİKLE bir insan ve spor adamı olarak Koronavirüs günlerini nasıl yorumluyorsunuz?

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu anladığımız günler yaşıyoruz. Kendime daha fazla zaman ayırabildiğim, ileride neler yapabileceğimi planladığım bir dönem oldu. Yaşanan kötü günleri sakin kalarak olumlu bir sürece çevirmek bizim elimizde. Spor adamı olarak ise futboldan uzaklaştığımız bir dönemin içindeyiz. UEFA ve kendi federasyonumuz bu süreci en doğru şekilde aşmamız için uygun değerlendirmeleri yapıyorlar diye düşünüyorum. Bilim Kurulu gibi Futbol Kurulu oluşturarak her şeyi içimizde çözmemiz gerektiğini ve içten dışa bu kararları değerlendirmemiz gerektiği farklı bir zamandayız. Takımlarımızın, kültürümüzün, yerli-yabancı oyuncularımızın, sözleşme sürelerinin, her şeyin kendi içimizde değerlendirilmesi gerek.

Haziran-Temmuz en uygun takvim

TFF'nin süreci iyi takip ettiğini, hazırladığı senaryoları gidişata göre revize edeceğini biliyorum. Kalan maçların oynatılması, hem takımların emeklerinin karşılığını alması hem de aldıkları başarıyı gölgelememesi için çok önemli. Bu yüzden maçlar sahada kazanılır veya kaybedilir. Bu sebeple tescile karşıyım. EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı yeni sezonu da düşününce Haziran- Temmuz en uygun takvim gibi gözüküyor. Lig Antalya'da tamamlanabilir. Tüm takımlar gelir, burada oynarız. Burası futbol oynamaya müsait bir ortam. 8 haftada iş hep birlikte biter.

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TFF VE DEVLETİMİZ GÜVEN VERİYOR

FIFA'NIN kulüpler için 3.5 milyar dolara yakın fon açıklayacağı iddiaları var. Bu paket sorunlara ne kadar çare olur?

Ekonomistlerin ve devlet yöneticilerinin açıklamalarından hareketle daha kötü günler geleceğini öngörebiliyoruz. Tüm dünya kulüpleri zorlanmakta, birçok kulübün maaş ödemelerini yapamadığını, hatta kulüp çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını biliyoruz. Bunun içindir ki FIFA ve UEFA'nın sorumluluğu daha da ortaya çıkacaktır. Devletimizin ve federasyonumuzun plan, organizasyon ve desteği her şeyden önemli hale geldi. İyi çalışılıyor ve güven verici hamleler olacağını biliyorum. Takımlar ve ülkemiz için bir fırsat olabilir, bunu hep birlikte aşacağız.

FIFA 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmeleri lig bitimine uzattı. Bu doğru karar mı?

8 maçı tamamladıktan sonra oyunculara yeni sezon için kısa bir transfer süreci kalacak. Küme düşecek, lige devam edecek ve Avrupa'da oynayacak takımların zamanları ve ekonomik şartları birçok adaletsizliği getirecek. Takım sayısının artması, daha çok taraftara Süper Lig'in katkı vereceğini düşünmek farklı bir alternatif olabilir.

ÜCRETLER ANORMAL YÜKSELMİŞTİ

BARCELONA'DA oyuncular %70'e varan indirimler yaptı. Bu uygulanabilir bir karar mı?

ARTIK İki forma alan belki bir tane bile alamayacak. Milyon Euro'luk transferler göreceğimizi sanmıyorum. Bonservis, oyuncu maaşları %30-40 oranında azalacaktır. Ücretler anormal yükselmişti. Bu kulüplerde ciddi bir düşüş yaşanacaktır.

ELIT VE ÇALIŞKAN SPORCULARIM VAR

TEKNİK adamlar, özellikle futbolcular psikolog-mentör desteği almalı mı?

Sporculara interaktif ve evlerinde neler yapılması gerekiyorsa her türlü olanakları sağlamaya çalışılmalı. Fiziksel ve zihinsel farklı çalışmalar olması gerekiyordu. Biz de kulüp olarak bunun için girişimlerde bulunduk. Fakat bu sadece futbol kulüplerinin bir problemi değil. İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı tüm halkın bu desteğe ihtiyacı var.

BİR futbolcu, bir takım kaç haftada toparlanır?

Bireysel antrenmanlarla, ev çalışmalarıyla oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Takım idmanları ve maç eksikliğini ve kondisyonunu telafi etmek önemli ama her sporcunun benzersiz fiziksel ve zihinsel farklılıklarının olduğunu biliyoruz. Futbolcu yaptığı her çalışmada kendisini geliştiren içerikler olduğunu bilmeli. Bunu sağlarken yapmadığı, kaçırdığı her çalışmanın da kendisini nasıl eksik bıraktığını biliyor olmalı. Elit sporcuların fiziksel avantajları olabiliyor, biz de elit oyunculara sahibiz. Sezon için gereken zamanı liglerin haziran başında başlamasına dönük planladık.

Duru Nehir çok memnun

43 yaşındaki Tamer Tuna yaşanan sıkıntılı süreçte kızı Duru Nehir'e bolca vakit ayırıyor. "Evde 24 saat nasıl geçiyor?" diye sorduğumuz Tuna şunları söyledi: "Not tutmayı, yazmayı severim. Bu dönemi kendime, notlarıma ayırdığım ve yazılarımı, anılarımı toparladığım belki de kitaplaştırabileceğim bir zaman olarak yaşıyorum. Takımımla ilgili gelecek planlamamız ve analizlerimiz de oldukça zamanımı alıyor."

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