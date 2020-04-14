Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı yıldıza bir talip daha!

Beşiktaşlı yıldıza bir talip daha!

Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günlerin beklediği kulüplerimiz, küçülmeye gitmek zorunda. Oyuncularından indirim talep eden takımlarından birisi de 'tı. Siyah-beyazlılarda en fazla kazanan isimlerden biri olan Vida konusunda flaş bir gelişme yaşandı. futbolcu için devreye girdi...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 11:01 ABONE OL
Beşiktaşlı yıldıza bir talip daha!

Beşiktaş, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle takımda yüksek maaş alan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyordu. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Hırvat stoper Domagoj Vida'ydı...

Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta savunmanın can damarı olan Domagoj Vida için Marsilya'nın da resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Talisca'nın Beşiktaş'ı reddetme sebebi belli oldu! Beşiktaş'a Vagner Love şoku! Beşiktaş kararını verdi! Feda demeyen...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı yıldıza bir talip daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA