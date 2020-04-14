Beşiktaş, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle takımda yüksek maaş alan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyordu. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Hırvat stoper Domagoj Vida'ydı...

Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta savunmanın can damarı olan Domagoj Vida için Marsilya'nın da resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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