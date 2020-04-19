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'ın yıldızından flaş transfer açıklaması

Süper Lige ekibi 'ın devre arasında (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiraladığı İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Ganalı oyuncu kariyerini Hertha Berlin'de noktalamak istediğini söylerken "kalbimin takımı" dediği Milan'a bir gün geri döneceğini belirtti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.4.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 20:18 ABONE OL
Beşiktaş'ın yıldızından flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, Herta Berlin'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı Milan'a da bir gün geri döneceğim" dedi.

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattı Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Futbola başladığı ilk kulüp olan Herta Berlin'de kariyerini noktalamak istediğini belirten Boateng, "Olimpiyat stadında, sahanın ortasında alkışlarla bitirmek en büyüm amacım" dedi.

5 sezon formasını terlettiği Milan'a bir gün geri döneceğini de belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bana 'Nereye geri dönmek istersiniz?' diye sorsanız her zaman Milan derim. Milan benim için her zaman kalbimin takımı olmuştur. Birçok dünyaca ünlü kulüpte oynadım. Her zaman kafa olarak güçlüyüm. İki veya üç sezon daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın yıldızından flaş transfer açıklaması
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