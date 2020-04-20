Merih Demiral için çarpıcı! "Premier Lig'e yakışır"

Dünyanın önemli teknik direktörleri arasında yer alan, Türkiye'de hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı şampiyon yapan Lucescu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem A Milli Takım'da da görev yapan 74 yaşındaki teknik adam, Merih Demiral'a büyük övgülerde bulundu.

Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"SEZON TAMAMLANABİLİR"

"Sezonun seyircisiz oynanmasına sıcak bakıyorum, son bölüm böyle tamamlanabilir. İnsanlar güvenli hissetmediği sürece çalışmaya başlamamak istemeyebilir, buna saygı duymak lazım. Umarım kısa süre içinde tekrar normale döneriz."

"Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında oynanmasına sıcak bakıyorum, bu şovun bir şekilde devam etmesi lazım. Ben bir seyirci olarak, finalin Ağustos ayında olması fikrini destekliyorum."

LUCESCU'DAN MERİH'E ÖVGÜLER

"Merih Demiral iyi bir oyuncu, sakatlanması çok kötü oldu ancak hala genç. Harika bir profesyonel, umarım öncesinden daha güçlü dönecektir. Sporting'den sadece birkaç yıl içinde Juventus'a sıçramayı sadece yetenekli bir oyuncu yapabilir. Nereye giderse gitsin, hep iyi bir iş çıkardı, bu da iyi bir geleceği olacağını gösteriyor. Chiellini sonrası boşluğunu dolduracaktır.

Merih Demiral'ı çok fazla takımın istiyor olması, onun harika bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Juventus onun geleceğine yatırım yaptı. Planları nedir bilemem ancak sadece paraya ihtiyaçları varsa göndermeleri lazım onu. Juve'de şu anda böyle bir şey olmadığını görüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir iş çıkaracağını tahmin ediyorum, karakteristik özelliklerine çok uygun. Merih, Premier Lig'e yakışır."

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