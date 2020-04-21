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Rangers'ta gündem Hagi! Son karar...

Corona virüsü nedeniyle futbolun durması transfer çalışmalarını hızlandırdı. İskoçya'nın köklü kulüplerinden biri olan , kiralık olarak forma giyen 'yi takımda tutmak istiyor. Fakat, Rumen yıldız için istenen 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli yönetimi düşündürüyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:36 ABONE OL
Rangers'ta gündem Hagi! Son karar...

Galatasaray'ın ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan ve Türk vatandaşlığı da bulunan Ianis Hagi için Glasgow Rangers girişimlere başladı.

Bonservisi Belçika ekibi Genk'te bulunan ve sezonu Rangers'ta geçiren Hagi için İskoç temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

İskoçya Ligi'nde oynadığı 7 maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Hagi'yi Teknik Direktör Steven Gerrard'ın kadroda görmek istediği belirtilirken, bu futbolcu için yapılan girişimler şu ana kadar sonuç vermedi.

Kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen ancak 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Rangers, Genk'ten şu ana kadar olumlu cevap alamadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

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Rangers'ta gündem Hagi! Son karar...
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