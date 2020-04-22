İşte Emre Belözoğlu'nun yeni imajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

SAÇ KESTİRME AKIMINA DEVAM

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçiriyor. Öte yandan yıldız oyuncular bir süredir, saçlarını kestirerek yeni imajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

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Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan Emre Belözoğlu'nun da akıma dahil olduğu görüldü.

Daha önce Eden Hazard, Hector Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler de saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından yeni görüntülerini paylaşmışlardı.