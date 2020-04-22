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Transferde dev çalım! F.Bahçe...

Son dakika haberleri... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yerine arayışlarına devam eden Beşiktaş, Aytemiz 'dan Fabrice N'Sakala ile anlaştı. Kongolu futbolcu ile de ilgileniyordu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:33 ABONE OL
Transferde dev çalım! F.Bahçe...

Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.

Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

Rebocho'ya ek olarak Caner'le de yol ayrımına sıcak bakan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala için düğmeye basmıştı. Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

OLDUKÇA İSTİKRARLI BİR İSİM
Siyah-Beyazlılar'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

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Transferde dev çalım! F.Bahçe...
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