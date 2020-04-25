Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala için flaş transfer açıklaması

ve 'ın gündemindeki N'Sakala için flaş transfer açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 'nın adı ve ile anılıyor. Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, eski öğrencisiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve transfer olasılığıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 22:07 ABONE OL
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala için flaş transfer açıklaması

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.

Ajansspor'a yaptığı konuşmada N'Sakala'yı övgüye boğan Bakkal, "Fabrice N'Sakala inanılmaz antrenman ve maç disiplini olan bir oyuncu. N'Sakala devamlı motivasyonu yüksek tutar ve takım oyuncusudur. N'Sakala'nın dayanıklılığı da çok iyidir. N'Sakala'nın aslında hücum gücü yüksektir, önü açık olduğunda ve kullandığınız zaman iyi ortalar yapar" dedi.

Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer olması durumunda başarılı olacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "N'Sakala'nın sol ayağı tekniktir topu oyuna iyi sokar. Bence sol bek mevkisinde olabilecek tüm özelliklere sahip. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur. N'Sakala, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncudan paylaşım geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala için flaş transfer açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA