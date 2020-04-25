Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala için flaş transfer açıklaması

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.

Ajansspor'a yaptığı konuşmada N'Sakala'yı övgüye boğan Bakkal, "Fabrice N'Sakala inanılmaz antrenman ve maç disiplini olan bir oyuncu. N'Sakala devamlı motivasyonu yüksek tutar ve takım oyuncusudur. N'Sakala'nın dayanıklılığı da çok iyidir. N'Sakala'nın aslında hücum gücü yüksektir, önü açık olduğunda ve kullandığınız zaman iyi ortalar yapar" dedi.

Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer olması durumunda başarılı olacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "N'Sakala'nın sol ayağı tekniktir topu oyuna iyi sokar. Bence sol bek mevkisinde olabilecek tüm özelliklere sahip. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur. N'Sakala, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.