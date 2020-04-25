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'den itirafı! "Ayrılarak..."

Corona virüsü salgını nedeniyle ile arasında büyük bir kriz yaşanmıştı. 'in devam ettiği dönemde maça çıkmak istemediğini açıklayan Nijeryalı yıldız önce yedek kalmış, ardından ise karşılıklı anlaşmayla bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu, ekibinden ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:38 ABONE OL
Obi Mikel'den Trabzonspor itirafı! Ayrılarak...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını, Trabzonspor ile Obi Mikel'in yollarını ayırmıştı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde liglerin askıya alınmasını örnek göstererek sahaya çıkmak istemediğini dile getiren 33 yaşındaki yıldız, krize sebep olmuştu.

Ardından ise Trabzonspor, Mikel ile anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. Nijeryalı futbolcu, Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye ailesinin yanında dönmüştü. Ancak Obi Mikel Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi.

Takvim'de yer alan habere gçre, Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

İngiltere'deki son duruma göre, corona virüsüne 150 bine yakın insan yakalanırken, 20 bine yakın ise ölüm olduğu açıklandı.

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Obi Mikel'den Trabzonspor itirafı! "Ayrılarak..."
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