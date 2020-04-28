Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı

Fransa'nın prestijli spor dergisi France Football'da yayınlanan haberde, Ligue 2'de Lorient forması giyen Jimmy Cabot'un adı Beşiktaş ile anıldı. Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu başarılı performansla Ligue 1'den Marsilya ve Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgi alanına girdiği belirtildi. Tarzının geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena'ya benzetildiğine yer verilen haberde, 1.64 boyundaki Cabot'un özellikle dripling özelliğiyle dikkat çektiği kaydedildi.

Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası

BOATENG: BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM

Siyah-beyazlıların Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin- Prince Boateng, Sky Sports'a Beşiktaş günlerini değerlendirdi. Ganalı yıldız, "Beşiktaş'ta çok mutluyum, takım arkadaşlarım ve teknik direktörümle hemen kaynaştık. İyi bir ortam var, kendimi hiç yabancı hissetmedim. Fiorentina'ya ise biraz kızgınım çünkü gerçek Boateng'i gösteremedim" dedi.

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