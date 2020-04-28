Burak Yılmaz Çin'den özür diledi!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü salgınının, yarasa başta olmak üzere ülkede yenen bazı hayvanlardan dolayı ortaya çıktığı iddia edilmişti. Ülkede bir dönem forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz da bu iddiaları katıldığını ifade eden açıklamalar yapmıştı.

Bir dönem Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen ve ülkeyi yakından tanıyan 34 yaşındaki futbolcunun sözleri gündeme damga vurmuştu. Burak Yılmaz, açıklamalarından dolayı özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, şunları söyledi: "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim"

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, sosyal medya katıldığı bir canlı yayında Çin'deki yemek kültürüyle ilgili, "Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." şeklinde konuşmuştu.

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