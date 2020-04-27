Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı saran corona virüsü salgınından milyonlarca kişi etkilendi. Dünyanın son aylarda konuştuğu tek gündem olan COVID-19 hakkında değerlendirme yapan isimlerden biri de Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz olmuştu. Bir dönem Çin'de futbol oynayan ve ülkedeki yaşam şartlarını çok iyi bilen Yılmaz, "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Oradan hastalık gelmesi normal, daha çok hastalık çıkar." ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki yıldızın bu sözleri Çin'de gündem oldu. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 27.04.2020
11:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
11:29
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