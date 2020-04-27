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Haberler Galeri Çin'de gündem Burak Yılmaz! "Şok olmuş"

'de gündem ! "Şok olmuş"

'de ortaya çıkarak tüm dünyayı saran corona virüsü salgınından milyonlarca kişi etkilendi. Dünyanın son aylarda konuştuğu tek gündem olan COVID-19 hakkında değerlendirme yapan isimlerden biri de 'ın kaptanı olmuştu. Bir dönem Çin'de futbol oynayan ve ülkedeki yaşam şartlarını çok iyi bilen Yılmaz, "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Oradan hastalık gelmesi normal, daha çok hastalık çıkar." ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki yıldızın bu sözleri Çin'de gündem oldu. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:29
Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgını insanları evlerine hapsetti. Yaşam şartlarını ve ekonomiyi vuran COVID-19 milyonlarca insanı enfekte ederken, yüzbinlercesinin ise ölümüne neden oldu.

Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

Corona virüsünün 'de yenilen başta yarasa olmak üzere çeşitli hayvanlardan dolayı ortaya çıktığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar hakkında değerlendirmede bulunan isimlerden biri de olmuştu.

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Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

'ın deneyimli yıldızı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum."

Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

"Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak 'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok."

Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

"Hatta onların restoranları var. Köpek restoranı gibi şeyler var. Köpek onların yediklerinin yanında iyi bir şey olarak kalıyor. Ama onlar da öyle görmüş, öyle yaşıyorlar, kültürleri bu."

Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

'ın bu sözleri 'de gündeme oturdu. 2016'da 'dan Beijing Guoan'a transfer olan ve kariyerinin bir dönemini Çin'de geçiren milli futbolcunun bu sözleri, ülkedeki gazetelerde manşetlere taşındı. İşte detaylar...

Çin'de gündem Burak Yılmaz! Şok olmuş

Sina: "Beijing Guoan'ın eski oyuncusu, Çinliler'in yemekte sınırı olmadığını söyledi."

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