Manchester'dan 'satış' kararı!

Manchester United'ın transfer döneminde takıma yeni yıldızlar katabilmek için takımdaki bazı oyuncuları satabileceği iddia edildi.

Daily Mail'de yer alan haberde menajer Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne giremeyen Portekizli kanat oyuncusu Diogo Dalot bu doğrultuda satış listesine kondu.

2018 yılında Porto'dan 18 milyon Pounda transfer edilen Dalot, Aaron Wan-Bissaka'nın da transfer edilmesiyle takımda yerini kaybetmişti.

Manchester United'ın Dalot için belirlediği bonservis bedelinin ise 35 milyon Pound olduğu iddia edildi.

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