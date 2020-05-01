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Son dakika gelişmesi... devleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. , önümüzdeki sezon Karius ile yola devam etmeyi planlamıyor, ise Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arıyor. İki ekibin de gündeminde Ligi'nde oynayan gutbetçi kaleci var. Bolat'ın kulübü Antwerp'ten Beşiktaş ve Galatasaray'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 23:34 ABONE OL
Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan iyi haber! Antwerp...

Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan sevindirici haber geldi. Loris Karius'un sezon sonu takımdan ayrılacak olmasıyla kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Galatasaray ise Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir isim üzerinde durmuş ve Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı.

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli kaleci Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.

JEAN BUTEZ GÜNDEMDE
Voetbalnieuws.be sitesinde yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Belçika ekibi, Sinan Bolat'ın takımdan ayrılması durumunda Mouscron'da forma giyen Jean Butez'i transfer etmek istediği belirtildi.

3 MİLYON EURO
Haberde, Mouscron'un 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız kaleci için en az 3 milyon Euro istediği kaydedildi.

BRUGGE'Ü REDDETMİŞTİ
Mouscron, bir yıl önce Club Brugge'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Daha sonra Butez için 5 milyon Euro talep ettiler.

İSTANBUL KULÜPLERİ PEŞİNDE
Öte yandan Sinan Bolat'ın da isminin Beşiktaş ve Galatasaray ile geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya!

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Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan iyi haber! Antwerp...
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