Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan iyi haber! Antwerp...

Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan sevindirici haber geldi. Loris Karius'un sezon sonu takımdan ayrılacak olmasıyla kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Galatasaray ise Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir isim üzerinde durmuş ve Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı.

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli kaleci Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.



JEAN BUTEZ GÜNDEMDE

Voetbalnieuws.be sitesinde yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Belçika ekibi, Sinan Bolat'ın takımdan ayrılması durumunda Mouscron'da forma giyen Jean Butez'i transfer etmek istediği belirtildi.

3 MİLYON EURO

Haberde, Mouscron'un 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız kaleci için en az 3 milyon Euro istediği kaydedildi.





BRUGGE'Ü REDDETMİŞTİ

Mouscron, bir yıl önce Club Brugge'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Daha sonra Butez için 5 milyon Euro talep ettiler.



İSTANBUL KULÜPLERİ PEŞİNDE

Öte yandan Sinan Bolat'ın da isminin Beşiktaş ve Galatasaray ile geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya!