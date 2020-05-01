Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus Başkanı Agnelli: Serie A'yı tamamlamak istiyoruz!

Başkanı : Serie A'yı tamamlamak istiyoruz!

Son dakika corona virüsü haberleri... Avrupa'da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da Serie A'nın geleceği belirsizliğini koruyor. 'un sahibi Andrea , Serie A'nın geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:43 ABONE OL
Juventus Başkanı Agnelli: Serie A'yı tamamlamak istiyoruz!

Serie A devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, İtalyan basınında çıkan, "İtalya'da sezonun başlamasını istemeyen tek kulüp lider Juventus" haberlerine tepki gösterdi.

Sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini belirten Agnelli, "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz. Kesin bir dille söylüyorum... Çıkan haberlerin aksine Juventus, sezonu tamamlamak istiyor! Bu iradeye sahibiz" dedi.

"HAZİRAN'DA MAÇLARI OYNAYABİLİRİZ"
Agnelli ayrıca Serie A Ligi Başkanı Paolo Dal Pino'nun ligin yeniden başlamasıyla ilgili çalışmalarına da destek verdiklerini vurgulayıp, "Oyumu ligin devam etmesi yönünde kullanıyorum. 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayıp, Haziran'da maçları oynayabiliriz. UEFA ve ECA tarafından verilen talimatlara uyarak sezonu bitirebiliriz" ifadesini kullandı.

Leverkusen açıkladı! Aranguiz'den 3 yıllık imza!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus Başkanı Agnelli: Serie A'yı tamamlamak istiyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA