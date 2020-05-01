Juventus Başkanı Agnelli: Serie A'yı tamamlamak istiyoruz!

Serie A devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, İtalyan basınında çıkan, "İtalya'da sezonun başlamasını istemeyen tek kulüp lider Juventus" haberlerine tepki gösterdi.

Sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini belirten Agnelli, "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz. Kesin bir dille söylüyorum... Çıkan haberlerin aksine Juventus, sezonu tamamlamak istiyor! Bu iradeye sahibiz" dedi.

"HAZİRAN'DA MAÇLARI OYNAYABİLİRİZ"

Agnelli ayrıca Serie A Ligi Başkanı Paolo Dal Pino'nun ligin yeniden başlamasıyla ilgili çalışmalarına da destek verdiklerini vurgulayıp, "Oyumu ligin devam etmesi yönünde kullanıyorum. 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayıp, Haziran'da maçları oynayabiliriz. UEFA ve ECA tarafından verilen talimatlara uyarak sezonu bitirebiliriz" ifadesini kullandı.

Leverkusen açıkladı! Aranguiz'den 3 yıllık imza!